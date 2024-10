Domenica 3 dicembre è in programma, a Iglesias, il penultimo appuntamento con il XIX Festival internazionale di musica da camera, organizzato dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furìa.

Alle 19.00, lo storico teatro Electra ospiterà l’esibizione del duo composto da Katharina Gross, violoncellista richiesta in tutto il mondo sia come solista sia in formazioni cameristiche, e Matteo Falloni, pianista vincitore di numerosi concorsi.

I due artisti daranno vita al concerto dal titolo “Songs, dances and fairy tales”, un viaggio affascinante nell’Europa orientale tra le danze tipiche e ele canzoni raccolte da Bela Bartok, per arrivare alle melodie della musica popolare norvegese di Edvard Grieg, sino ai ritmi trascinanti del tango con Astor Piazzolla.

L’appuntamento si chiuderà domenica 17 dicembre con “Made in Sardinia”, la nuova produzione firmata Anton Stadler.