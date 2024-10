Chiusura all’insegna della musica sarda, per la diciannovesima edizione del Festival internazionale di musica da camera,organizzato a Iglesias dall’associazione culturale Anton Stadler.

Domenica 17 dicembre, alle 19.00, sul palcoscenico dello storico teatro Electra andrà in scena “Made in Sardinia: Canne al vento”, l’anteprima assoluta della nuova produzione firmata Anton Stadler.

saliranno sul palco alcuni tra i musicisti più rappresentativi della musica sarda nel mondo come il sassofonista Gavino Murgia, il bandoneonista Fabio Furìa e il pianista Walter Agus. Le musiche originali (una suite per bandoneon e sax soprano, scritta apposta per l’occasione) sono firmate da Matteo Martis.

Per il novantesimo anniversario della consegna del Nobel per la letteratura alla scrittrice nuorese, sarà in scena anche l’attore Simeone Latini, che omaggerà la Deledda con la recita di alcuni passi di “Canne al Vento” mentre sullo sfondo scorreranno le immagini dell’omonimo sceneggiato del 1958, diretto da Mario Landi, e alcune sequenze del film muto “Cenere” (1916), diretto da Febo Mari, con Eleonora Duse.

La serata proporrà uno spettacolo trasversale, frutto dell’incontro tra linguaggi musicali ed espressioni artistiche diversi. Una Sardegna raccontata dalle note del jazz e dai ritmi del tango, per arrivare alle sonorità delle composizioni di Matteo Martis. Il costo del biglietto è di 15 euro.