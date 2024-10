Svelati i giudici di X Factor 2020: sano Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

A darne notizia è stato il conduttore Alessandro Cattelan nella puntata settimanale del suo 'Epcc Live'.

Chi è Manuel Zappadu. Nato a Olbia nel 1990 da madre ecuadoregna e padre sardo. Antonella Nesi dell’Adnkronos scrive di lui: “Il nome meno noto al pubblico televisivo ma molto noto negli ambienti musicali è quello di Hell Raton, all'anagrafe Manuel Zappadu, al suo debutto sul piccolo schermo ma vero punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete - celebre crew che ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010 - e agli anni passati dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui è Ceo e direttore creativo. In parallelo ha dato vita, insieme a Slait, a Machete Gaming - progetto in cui musica e gaming si incontrano in una formula mai vista prima - ed è promotore anche di vari progetti benefici: esempio ne è Machete Aid on Twitch, maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19”.

Dopo l’annuncio ufficiale, Hell Raton ha comunicato la bella notizia sui propri social: “Gli sguardi affamati di musica dei giovani artisti hanno sempre avuto un effetto ipnotico su di me. Spesso in quegli occhi rivedo il ragazzino che ero: appassionato, dedito e tenace. Oggi posso dire di aver realizzato il mio sogno grazie a quella determinazione e alle guide che mi hanno accompagnato. Per questo non ho esitato a rispondere “presente!” quando mi è stato chiesto di aiutare i nuovi talenti a trovare la propria strada”.