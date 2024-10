La giovanissima Luna Melis, 16enne di Uta, bravissima cantante di X-Factor scelta da Manuel Agnelli per la categoria Under Donne, nella puntata del 6 dicembre su Skyuno e in diretta su radio RTL102.5, grazie ai tanti voti ricevuti, in particolare da parte dei sardi, ha superato il turno nella semifinale di X-Factor e parteciperà alla fase finale di X Factor 12, che decreterà il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2018 di questo talent show.

I giudici hanno scelto i dodici concorrenti, divisi in quattro categorie, che si affronteranno fino alla puntata finale: “Tra questi – commenta il giornalista Roberto Collu del Giornalino di Siliqua - nella categoria Under Donna di Manuel Agnelli, c’è appunto Luna Melis, la giovane ragazza che ha sbalordito tutti per la sua bellissima voce e per il suo talento. Oltre a cantare, sa anche rappare e suonare il pianoforte.

Luna Melis è nata il 15 gennaio2002, ha 16 anni ed è residente a Uta, un paese in provincia di Cagliari. Attualmente frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico Eleonora D’Arborea a Cagliari”.

Una sfida per nulla semplice ma solitamente X-Factor tende a puntare particolarmente sui giovani, con uno stile meno definito e dunque più tendenti a seguire i consigli dello staff tecnico. Altri due gradini per lei, riuscirà a salirli fino a raggiungere il live?