Nella foto: Diego Micheli, in arte Pink Gijibae, di Lanusei, concorrente 10^ edizione)

Il van di X Factor On The Road alla ricerca di talenti nel canto si fermerà anche in Sardegna.

Sabato 25 marzo l’appuntamento è a Olbia, dalle 11:00 alle 18:00 in Piazza Terranova Pausania, domenica 26 a Sassari, stessa ora, in Piazza d'Italia, e lunedì 27 a Cagliari, in via Goffredo Mameli 164 dalle 10:00 alle 17:00.

Intanto, sono già aperte le iscrizioni ai casting per partecipare all’undicesima edizione del talent show alla ricerca della nuova stella del firmamento della musica italiana e internazionale.

Chi è un cantante solista può iscriverti compilando il form d'iscrizione (http://xfactor.sky.it/casting/) oppure chiamare il numero 0423 402300 e seguire le indicazioni della voce registrata.

Chi fa parte di una band, invece, deve necessariamente iscriversi compilando il form d'iscrizione (http://xfactor.sky.it/casting/), non è necessario che ogni membro della band si iscriva, ne basta uno solo. Ricorda di caricare il video di una vostra performance: servirà come preselezione.