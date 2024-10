Si è svolta a Cagliari la seconda edizione della tappa italiana della World Cup di Triathlon. Anche quest'anno 133 atleti provenienti da 34 Paesi, 70 nomi per la categoria maschile e 65 per la categoria femminile, si sono sfidati nel magico scenario del capoluogo sardo. I percorsi di gara si sono rivelati impegnativi: il nuoto ha visto protagoniste le acque del molo Ichnusa e del porto cittadino, mentre a fare da cornice al percorso ciclistico ci ha pensato il cuore della città storica, suggestiva è stata anche la frazione podistica che ha avuto come sfondo il lungomare di via Roma.

La competizione ha preso il via al Molo Ichnusa, dove è partita prima la gara femminile e poi quella maschile, 12 gli atleti azzurri in gara. La tappa sarda ha visto un trionfo svizzero, dove tra gli uomini è salito sul podio Adrien Briffod che ha battuto il quotatissimo sudafricano Henri Schoeman, mentre tra le donne a conquistare il primo posto è stata Jolanda Annen, l'atleta elvetica ha corso in solitudine l'ultima tranche della gara. Primo tra gli italiani è stato Massimo De Ponti, che si è classificato venticinquesimo. La scelta, ricaduta per il secondo anno consecutivo sul capoluogo sardo, conferma la vocazione di destinazione sportiva del territorio isolano per le gare di Triathlon grazie alle caratteristiche tecniche dei percorsi di gara. L'assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, Barbara Argiolas ha affermato che: “la strategia regionale va nella direzione giusta e che manifestazioni come questa rientrano nella visione regionale della Sardegna meta ideale per le attività sportive e all'aria aperta.” Soddisfazione e orgoglio anche nelle parole del presidente della Federazione Italiana Triathlon Luigi Bianchi, secondo il quale: “ l'aiutare questo tipo di manifestazioni di così alto livello e di così importante eco internazionale sia uno dei migliori modi per far conoscere sempre più la Sardegna con le sue bellezze e le opportunità turistico ricettive che può offrire.”

Entusiasmo anche tra gli amministratori cittadini, che trova conferma nelle parole del Sindaco, Massimo Zedda, il quale ha riconosciuto come “ anche questo appuntamento sportivo sia stato importante per la visibilità internazionale della città e dell'intera Sardegna per la promozione turistica e per l'economia.”

Un evento che ha coinvolto numerosi cittadini, i quali nonostante il gran caldo hanno preferito una competizione sportiva al mare.