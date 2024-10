Ci sarà anche l’Università di Cagliari lunedì 16 settembre, a Roma, per il congresso internazionale WomENcourage.

L’ateneo cagliaritano sarà, infatti, rappresentato da Vittoria Frau che ha sviluppato come progetto finale del corso di User Interface Technologies tenuto dal ricercatore Davide Spano un prototipo di un'applicazione per il visore Microsoft Hololens

“Si tratta di un riconoscimento tra i tanti che i nostri ricercatori e studenti conseguono – ha spiegato Gianni Fenu, delegato ICT di Ateneo – che mostra quanto l’Università di Cagliari accresca quotidianamente la propria reputazione nel settore”.

Il prototipo serve a sfruttare il riconoscimento facciale e la realtà aumentata per navigare le informazioni delle cartelle cliniche ed è pensato per l'utilizzo in corsia, in modo da non impegnare le mani dei medici con altri dispositivi.

Vittoria Frau ha inviato al congresso un articolo sul lavoro e un poster, che è stato accettato ed è entrato nella shortlist dei migliori 25. Il migliore sarà poi scelto e annunciato durante il congresso.