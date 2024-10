Il Vinitaly di Verona ospiterà il lancio di Wine and Sardinia - Concorso enologico e Salone dei Vini sardi. La presentazione dell’iniziativa è in programma domenica 10 aprile 2016 alle 14.30, negli spazi istituzionali della Regione Sardegna alla presenza dell’assessore regionale dell’Agricoltura Elisabetta Falchi.

Con lei il giornalista e sommelier Marco Pozzali e il giornalista e degustatore Pierluigi Gorgoni: entrambi membri della commissione esaminatrice del concorso enologico Wine and Sardinia 2014 e 2015, saranno chiamati anche a comporre la giuria di qualità del 2016.

La manifestazione, alla sua terza edizione, è ideata e realizzata dalla Pro Loco di Sorgono con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune del Mandrolisai.

La scelta di presentare Wine and Sardinia nel corso della più importante iniziativa italiana dedicata al settore del vino e la presenza dell’assessore confermano la crescente attenzione e fiducia verso un progetto originale e innovativo.

Wine and Sardinia 2016 si ripropone da un lato con la formula del concorso enologico (in programma nei mesi estivi) che punta un confronto tra le più significative produzioni isolane attraverso il vaglio di una giuria altamente qualificata, dall’altro con il Salone dei vini (in concomitanza con le Cortes apertas/Sa Innenna, in autunno a Sorgono) che ha l’obiettivo di far incontrare addetti ai lavori, potenziali acquirenti, appassionati e turisti.

WINE AND SARDINIA

www.wineandsardinia.it

Giovane, eclettico, curioso, il progetto nasce sulle colline del Mandrolisai, rinomata zona di vini caratterizzata dalle magnifiche vallate inserite nel Registro nazionale paesaggi rurali storici (redatto con la collaborazione del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Laboratorio per il Paesaggio e i Beni Culturali (CultLab), Università di Firenze), con lo scopo di proporre un accurato e inedito confronto fra le varietà enologiche della Sardegna, e di promuovere la cultura vitivinicola "made in Sardinia" nel mondo.

Le originali produzioni vitivinicole del Mandrolisai e un modello di turismo sostenibile centrato sui fattori identitari, culturali, storici e ambientali di questo particolare territorio rappresentano il binomio intorno al quale Wine and Sardinia scommette puntando all’integrazione dei due comparti in un’unica filiera con l’obiettivo di costituire un polo di attrazione per addetti ai lavori, tecnici, buyer, ristoratori e pubblico di appassionati enoturisti, proponendosi da un lato come strumento di valorizzazione delle eccellenze enologiche della Sardegna, dall’altro come punto di riferimento per le realtà operanti nella filiera vitivinicola (e non solo) che intendono superare i confini regionali e aprirsi alla scoperta di nuove collaborazioni commerciali.

Marco Pozzali

Giornalista e sommelier, nel 2007 riceve il riconoscimento di Chevalier de l’Ordre de Coteaux de Champagne, per aver diffuso il nome dello Champagne nel mondo. Come giornalista e scrittore ha realizzato per il gruppo Food gli abbinamenti vino-cibo nelle numerosissime collane di libri edite sia per la libreria che in allegato ai principali quotidiani e periodici nazionali come La Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Il Giorno, La Nazione, Il Messaggero, Il Resto del Carlino, La Gazzetta di Parma, il settimanale Donna Moderna e altri. Attualmente scrive su riviste