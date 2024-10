“Mi risulta che ancora oggi, nonostante siano trascorsi diversi giorni dall’accertamento di un caso di infezione di Covid19 all’interno di una casa di riposo per anziani a Porto Torres, non sono stati effettuati i tamponi al personale in servizio, agli anziani residenti e ai loro familiari e ai medici di base che sono stati a contatto con loro né dunque agli asintomatici, né a coloro che invece hanno riscontrato sintomi compatibili con l’infezione”.

Sono queste le parole del Sindaco Sean che ha scritto una lettera alla Regione e all'Ats chiedendo che vengano effettuati i tamponi nella casa di riposo per anziani dove è stato riscontrato un caso di Coronavirus.

“Nonostante la casa abbia da subito adottato il protocollo di emergenza e tutte le misure volte a contenere la diffusione del virus, – ha aggiunto il primo cittadino – i giorni stanno trascorrendo e la situazione sta destando sempre più preoccupazione per tutte le famiglie coinvolte e quindi per tutta la città di Porto Torres. Per questo motivo ho informato il prefetto e ho scritto alla Regione e all’Ats chiedendo che vengano programmati ed eseguiti i tamponi, una misura che si sarebbe dovuta realizzare sin dai primi momenti e in modo automatico”.

“In questa emergenza non possiamo essere lasciati soli – ha concluso Wheeler – i cittadini stanno facendo la loro parte, evitando di uscire di casa e rispettando le norme, ma hanno necessità di rassicurazioni da parte delle autorità sanitarie e quindi di una completa indagine su quanto accaduto o sta accadendo nella casa per anziani”.