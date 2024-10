Il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, ha diffuso sui social un comunicato di aggiornamento sulla situazione Covid in città.

"Numeri in crescita - scrive il primo cittadino -, come prevedibile e come evidenzia il trend nazionale. Attualmente i positivi certificati dall’ATS sono 42. Altre 46 persone osservano il regime dell’isolamento".

"Continuiamo tutti, per favore, a rispettare le regole e ad usare le mascherine", conclude Wheeler.