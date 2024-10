“I numeri dei positivi sono stabili e si attestano a 29. Sono calate le persone invece sottoposte al monitoraggio perché entrate in contatto con casi accertati di infezione: sono 15. Tra queste 44 persone, una è ricoverata in ospedale, le altre osservano il regime di quarantena nella propria abitazione”.

Lo ha ribadito, in un bollettino, il Sindaco di Porto Torres Sean Wheeler.

Per quanto riguarda le mascherine, aggiunge. “Venerdì abbiamo ricevuto un primo rifornimento da parte della Protezione civile regionale, destinato agli operatori impegnati in città. Abbiamo fatto e faremo ulteriori richieste, sapendo bene che in questo momento di difficoltà i dispositivi di protezione individuale scarseggiano ovunque. Siamo comunque fiduciosi. E stiamo attendendo ancora la donazione di mascherine in arrivo dalla Cina”.

“Sembra incredibile – queste ancora le sue parole –, ma oltre alle lungaggini della spedizione, abbiamo dovuto assistere anche a quelle burocratiche. Ho compilato tre moduli diversi per completare lo sdoganamento, l’ultimo ieri. La spedizione è comunque in Italia e pare essere in arrivo a Porto Torres nei prossimi giorni”.