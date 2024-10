Settimo caso in Sardegna di Febbre del Nilo, stando ai dati dell'ultimo bollettino della sorveglianza integrata pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), aggiornato al 20 settembre.

Si tratta di una donna residente a Marrubiu che però si trova ricoverata all'ospedale Brotzu di Cagliari. La segnalazione è arrivata alla Asl di Oristano nella serata del 27 e subito il dipartimento di Prevenzione ha segnalato al Comune la presenza del virus della West Nile Disease (Febbre del Nilo Occidentale).

Immediata l'ordinanza del sindaco di Marrubiu Luca Corrias che ha emanato le norme di comportamento per cittadini e imprese e previsto anche, in collaborazione con la Provincia di Oristano, di avviare le operazioni di disinfestazione e di lotta agli insetti vettori, "considerato che il territorio comunale insiste in una zona interessata da rilevanti infestazioni di zanzare responsabili della trasmissione di malattie virali all'uomo e ai cavalli".