A causa della bassa pressione e di due perturbazioni che si stanno spostando sull'Italia, il sole ha lasciato il posto a una fitta e persistente copertura che preannuncia l'arrivo della pioggia.

Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare di Decimomannu in diverse aree dell'isola si registreranno sporadici e lievi piovaschi che proseguiranno anche domani, giovedì 21 aprile.

I fenomeni si intensificheranno sabato 23, soprattutto nel Sassarese e nell'Oristanese.

Il maltempo rimarrà sulla Sardegna anche lunedì 25 con piogge sparse in tutto la regione, in particolare in Gallura dove sono attesi 10/15 millimetri di acqua.

A rovinare il ponte arriverà anche il Maestrale con il conseguente abbassamento delle temperature.