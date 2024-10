Sarà l'Oro Rosso di Alghero il protagonista di un percorso di eventi programmati dall’Amministrazione comunale, tra i quali l'emissione del francobollo dedicato, unico in Sardegna nel 2016, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Poste Italiane. Un altro veicolo di promozione straordinario della città: il folder con il francobollo del Corallo di Alghero sarà presente in tutte le 3.000 filiali delle Poste Italiane che accolgono circa 1 milione e mezzo di clienti quotidianamente. Inserito nella serie “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”, è autoadesivo e stampato in ottocentomila esemplari, organizzati in fogli da quarantacinque. Il bollettino illustrativo è firmato dal sindaco di Alghero, Mario Bruno.

Tutti i dettagli saranno resi noti in occasione della conferenza stampa in programma sabato 14 maggio alle ore 10,30 nella sala conferenze Lo Quarter. Tra gli altri, interverranno Luisa Todini, Presidente di Poste Italiane, Pietro La Bruna, responsabile Filatelia Poste Italiane e Francesco Morandi, Assessore Turismo e Artigianato della Regione Sardegna. La giornata proseguirà con la presentazione del progetto sul marchio del Corallo e la cerimonia di consegna delle Licenze d’uso alle botteghe della città alle ore 18, Lo Quarter. Mentre per tutta la giornata - dalle ore 12 alle 20,30 - presso il museo del Corallo e l'ufficio postale di via Carducci, sarà disponibile l’Annullo Speciale Filatelico “Primo giorno di Emissione”.

Di seguito il programma completo aggiornato alla data odierna delle iniziative in programma nel weekend ad Alghero.

Alghero e il corallo - Mostra filatelica | 13-22 maggio, Torre di San Giovanni

A cura del Circolo Filatelico. Inaugurazione 13 maggio, ore 18

Emissione ufficiale del francobollo del corallo: annullo | 14 maggio, dalle 12 alle 20.30 - Museo del Corallo

In collaborazione con Ministero Sviluppo Economico, Poste Italiane e Liceo Artistico

Emissione ufficiale del francobollo del corallo: conferenza stampa | 14 maggio, ore 10.30 - sala conferenze Lo Quarter

Il Comune di Alghero in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, Poste Italiane e Liceo Artistico, presenterà l’Emissione ufficiale del Francobollo del Corallo Rosso. Interverranno: Mario Bruno, Sindaco del Comune di Alghero, Luisa Todini – Presidente di Poste Italiane, Pietro La Bruna - Responsabile Filatelia Poste Italiane, Tiziana Morandi - Responsabile dell'Area Territoriale Centro Poste Italiane, Francesco Morandi – Assessore Turismo e Artigianato della Regione Sardegna, Antonio Colledanchise – Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Costantino di Alghero, Giorgia Pintus – Autrice dell’immagine del francobollo, studentessa del Liceo Artistico Costantino, Mario Piras – Presidente Provinciale Confartigianato, Vittorio Torre – Artigiano e Commerciante, Natacha Lampis – Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Alghero.

ARTE E ARTIGIANATO DEL CORALLO

Il marchio di qualità Corallium rubrum ad Alghero | 14 maggio, ore 18.00 - sala conferenze Lo Quarter

Presentazione del progetto e cerimonia di consegna delle Licenze d’uso alle botteghe della città

Interverranno: Mario Bruno – Sindaco del Comune di Alghero, Natacha Lampis – Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Alghero, Rappresentanti del comparto del corallo – interventi vari, Iolanda Viale e Antonella Casu – Agenzia Laore Sardegna, Antonio Farris e Marirosa Martinelli – Parco di Porto Conte, Mario Piras – Presidente Provinciale Confartigianato, Massimo Cadeddu – Presidente Confcommercio Alghero.

Botteghe in mostra | 15 maggio, dalle 17 alle 19 - Centro sto