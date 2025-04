Il weekend delle Palme si preannuncia soleggiato e caldo in molte zone d'Italia, ma non ovunque, poiché a partire da domenica è previsto un cambiamento del tempo che interesserà principalmente il nordovest. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore de 'iLMeteo.it', ci sarà un aumento delle temperature nelle prossime 48 ore, con punte fino a 30 gradi in Sardegna durante il weekend, mentre sulla maggior parte della Penisola si attenderanno temperature intorno ai 22-25 gradi, con picchi di 27 gradi soprattutto al Sud.

A Milano, sabato sarà la giornata più calda con 22 gradi, ma in Pianura Padana e nelle valli alpine potremmo arrivare anche a 25 gradi. Anche a Roma sono attese temperature di circa 22-23 gradi. Oltre alle temperature superiori alla media di circa 5-6 gradi (con un surplus di almeno 10 gradi in Sardegna), ci sarà anche la presenza di sabbia del deserto nell'aria, rendendo i cieli a tratti giallognoli. Secondo Sanò, il tempo soleggiato e caldo attuale perdurerà fino a sabato, ma a partire da domenica si verificherà un peggioramento delle condizioni meteorologiche nel nordovest e in Toscana, con l'arrivo di nuvole e piogge, localmente intense nel pomeriggio, soprattutto in Liguria e Piemonte.

Come previsto da diversi giorni, la prossima settimana richiederà l'ombrello: lunedì pioverà nel Centro-Nord, martedì e mercoledì su tutto lo Stivale, mentre giovedì un ciclone porterà oltre ad acquazzoni sparsi anche venti forti. A partire da venerdì potrebbe verificarsi un miglioramento, anche se questa prospettiva meteorologica necessita ancora di conferme.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, venerdì 11 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento di copertura alta in serata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento nel Nord-Est, stazionarie altrove.

Venti: deboli variabili con componente da est sud-est e locali rinforzi sulle coste esposte.

Mari: mosso il Canale di Sardegna, poco mossi altrove.

Previsioni per domani, sabato 12 aprile

Cielo velato.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Domenica e lunedì si prevede cielo generalmente nuvoloso con copertura medio alta.

Temperature in calo da lunedì.

Venti deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari mossi o molto mossi.