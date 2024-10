La Prometeo AITF Onlus organizza per sabato prossimo a Cagliari un torneo di calcio a 5 in memoria dei donatori di organi. Domenica, invece, l’associazione di trapiantati parteciperà alla manifestazione “Sport e Libertà” in programma a Laconi.

Sabato 4 giugno 2016 si svolgerà a Cagliari il primo Memorial del Donatore, organizzato dalla Prometeo AITF Onlus. Dopo l’inaugurazione del Parco del donatore di organi, avvenuta lo scorso 22 maggio nell’ambito della manifestazione “Corri…donando”, questa volta l’associazione ricorrerà allo sport - espressione di vitalità oltre che pratica ideale per mantenersi in salute – per rendere omaggio a coloro che, con il loro sacrificio, hanno consentito a tantissimi trapiantati di continuare a vivere.

In particolare, l’associazione proporrà un torneo di calcio a 5 presso il campo del CTM, in viale Ciusa n. 56, con inizio alle ore 15 e con la partecipazione di ben 10 squadre. Quattro di queste appartengono alla categoria Pulcini: Su Planu Calcio 1985, Santo Stefano Quartu S.E., Orione 96 di Selargius e ASD La Palma Monteurpinu. Le squadre “senior” coinvolte sono, invece, Liceo “G. Galilei” di Macomer, Team Tricoli di Cagliari, Shardana Soccer Oristano, Team C.C. Sic. Lav. Di Cagliari, Mille Sport Cagliari e, naturalmente, Prometeo Sport.

Negli intervalli tra le partite il pubblico sarà, inoltre, allietato da esibizioni della scuola di danza del Cral CTM di Cagliari. Alle 17.30 circa è previsto un momento di riflessione sulla donazione degli organi con le testimonianze di alcuni trapiantati, cui seguiranno le finali per i primi quattro posti e la premiazione.

Domenica 5 giugno, invece, la Prometeo sarà a Laconi per partecipare alla seconda edizione di “Sport e Libertà”, evento organizzato da A.C. Laconi e ASD TC Laconi. Alla manifestazione sono attesi circa 200 atleti del circondario che si cimenteranno in diverse discipline sportive: danza, pallavolo, calcio, tennis e mountain bike.

La giornata avrà inizio alle ore 9, presso il Cineteatro “F. De Andrè”, con la presentazione della manifestazione e con un approfondimento sulla donazione e i trapianti di organi. Interverranno sul tema alcuni operatori sanitari dei centri trapianti dell’ospedale “G. Brotzu” di Cagliari e gli atleti trapiantati della Prometeo sport che, successivamente, parteciperanno al torneo di calcio.

Le gare avranno inizio alle 10 presso le aree sportive. La pausa pranzo è prevista alle 12.30 presso il punto di ristoro, che renderà disponibile un menù fisso (primo, secondo e bevanda). Alle 15.30 si riprenderà con le finali delle varie discipline sportive; la gara di ballo si svolgerà, però, alle 16, mentre alle 17 è in programma il percorso di mountain bike.

La quota di partecipazione alla 2^ Giornata dello sport laconese, comprensiva dell’iscrizione alla manifestazione e del costo del pranzo, è di 4 euro per ogni atleta e allenatore. Per accompagnatori e atleti non tesserati con le società sportive partecipanti il costo è, invece, di 10 euro.