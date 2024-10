Ancora un weekend fitto di appuntamenti per Finalmente Alghero, il cartellone predisposto e promosso dalla Fondazione Alghero e Amministrazione Comunale. A caratterizzare metà luglio saranno motori, libri, jazz e teatro. Da venerdì 16 luglio inizierà l'iter di preparazione, con le verifiche tecniche, dell’attesa 60esima edizione della gara automobilistica Alghero - Scala Piccada. Dalle 19 continua il Festival Mediterranea nell'ex-Mercato Ortofrutticolo con la rassegna editoriale "La Sardegna e il mondo antico", Civiltà mediterranee: a confronto Giuseppa Tanda che dialoga con Bruno Billeci e Giorgio Murru, modera Giuseppe Boni a cura dell’AES Associazione Editori Sardi in collaborazione con Carlo Delfino Editore e Condaghes. Per proseguire l'atteso concerto (ore 21) “Migrants”, che vedrà esibirsi Gavino Murgia ai sassofoni e Marcello Peghin alla chitarra. Dalle 20.45 nella splendida location di Villa Mosca c’è “Ai margini della no­tte”, libri e autori in ci­ttà XIV edizione Sortilegi, presentazione del libro di Bianca Pitzorno, a cura dell'associazione Alghenegra. Mentre alle 21, sul palco del Quarter, prosegue la Stagione di Prosa del Cedac, che in questa occasione prevede il concerto jazz del Mark Leieri 4tet.

Sabato 17 luglio prosegue la sessione di prove della gara automobilistica Alghero - Scala Piccada. Dalle ore 19 si rinnova l'appuntamento col Festival Mediterranea: in programma la rassegna editoriale "Da sponda a sponda" che prevede il dialogo tra Isabella Camera d’A‑­o, Maria Abino e Bastiana Madau. Alle ore 20.00 spazio alla rassegna editoriale "Il mare salato. Il Mediterraneo di Dante, Petrarca e Boccaccio", l’autrice Roberta Morosini dialoga con Alessandro Marongiu. Nel Teatro Civico, alle ore 20.30, ci sarà "Just Forever _ semplicemente per sempre" testo, regia, scena e costumi Virginia Garau, oggett­i di scena Rossella Sestu, gioielli Nigeria Floris, musiche originali Paolo Congia, produzione compagnia Teatro Tragodia, a cura della Compagnia Teatro d'Inverno. Mentre il palco del Quarter ospiterà Jazzalguer (ore 21.30): Gaetano Riccobono with Strings “New York State of Mind” (part two)concerto Gaetano Riccobono voce; Mariano Tedde piano; Salvatore Maltana contrabbasso; Massimo Russino batteria; Michelangelo Lentini, Francesco Fadda, Matilde Podda violini;Francesco Spanu viola; Paolo Tedde violoncello. A cura di Bayou Club Events. 

Domenica 18 luglio, sulla strada statale che collega Alghero e Villanova, parte la gara nota come Scala PIccada ritornata ad essere tappa del Campionato Italiano. Sempre domenica, dalle ore 19 "rEstate a Teatro ragazzi!" 2° edizione Fiabaret, esperimento di Stand Up Telling, attività per bambini, a cura de Lo Teatrì di Ignazio Chessa nel Giardino Museo del Corallo. Dalle ore 20 il Festival Mediterranea si trasferisce al Nuraghe Palmavera col doppio appuntamento: "Attaccati alle radici", immagini e storie di alberi della Sardegna, dialogo tra Enrico Spanu e Lello Caravano; alle 21 "E quindi uscimmo a riveder le stelle", breve dissertazione sul cielo dantesco di Gian Nicola Cabizza. A seguire osservazione astronomica a cura della Società Astronomica Turritana. Alle stessa ora sul palco del Quarter l'atteso concerto dal titolo “Ojos de Gato” ovvero il tributo ed omaggio a Gato Barbieri. Con Giovanni Guidi (piano and Fender Rhodes); James Brandon Lewis (tenor); Gianluca Petrella (trombone); Brandon Lopez (double bass); Chad Taylor (drums); Francisco Mela (ba­tteria e percussioni), a cura di Sardegna Concerti.