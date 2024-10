Controlli straordinari alla circolazione stradale previsti per queste giornate tradizionalmente più esposte agli eccessi e quindi al rischio di incidenti .

I servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Sassari sulle arterie principali verranno intensificati, specie nelle ore serali, a scongiurare comportamenti censurabili da parte di conducenti alla guida in condizioni non sempre ottimali.

Nei posti di controllo verranno impiegati etilometri in dotazione, per il riscontro immediato sul livello alcolemico posseduto dai soggetti fermati.

Nella scorsa serata altri tre soggetti residenti in Sardegna sono stati sorpresi a Castelsardo, Alghero e Santa Teresa Gallura alla guida in evidente stato di ubriachezza: denuncia e ritiro della patente per i malcapitati irresponsabili.