Cielo prevalentemente velato con addensamenti più consistenti in prossimità dei rilievi.

Temperature: pressoché stazionarie in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali. Forti da Ovest sulle coste nord-orientali e sul Golfo di Cagliari. Attenuazione della ventilazione dalla serata.

Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.