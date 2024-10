Sardegna destinazione top per i matrimoni. È questo il tema di cui si parlerà nel primo seminario organizzato nell’Isola “Il mondo del wedding planner e del destination wedding: le grandi opportunità per la Sardegna”.

L’incontro, ideato e organizzato da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia della società Oggi Sposi & Exclusive Wedding e Delia Cualbu Marketing & Innovation Studio che si terrà a La Corte in Giorgino il 27 aprile 2017 dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito, vuole infatti mettere l’accento sulle opportunità del sistema “destinazione per le nozze” per i mercati esteri.

Un appuntamento rivolto a tutti gli attori del settore: wedding planner, tour operator, strutture ricettive, e tutti gli operatori che si occupano di quanto è necessario per rendere meraviglioso il giorno del sì, ma anche a coloro che vogliono approcciarsi al tema.

Sposarsi in un Paese diverso da quello in cui si vive, è la nuova tendenza nata nei paesi anglosassoni che negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia e in Sardegna. Celebrare il matrimonio in un luogo differente da quello di residenza può rappresentare una grande occasione per il territorio che li ospita.

La chiave di tutto? Il destination wedding, che non è però materia facile e alla portata di tutti. Non solo le perfette doti manageriali e organizzative ma anche e soprattutto la competenza e la conoscenza del territorio in cui si opera, così come dei mercati esteri e di ciò che per loro è appetibile. «Da anni ci occupiamo non solo di Wedding Planning e Luxury Wedding ma di proporre il territorio come un’esperienza unica che solo in questa terra si può vivere - raccontano Alessia e Cinzia – Non a caso la nostra società nel 2016 al Destination Wedding Planner Congress di Firenze è stata riconosciuta tra i 150 migliori Wedding Planner al mondo. E Sappiamo bene che l’organizzazione e la promozione di un matrimonio in Italia si lega indissolubilmente al marketing turistico».

Ad arricchire l’esperienza maturata sul campo è arrivata la competenza in materia di marketing turistico di Delia Cualbu, specializzata in marketing strategico per il territorio.

Le tre manager hanno unito le proprie forze e competenze per offrire al mercato del wedding luoghi unici e ricchi di fascino attraverso il progetto Sardinia Exclusive Wedding, il primo nato in Sardegna e partito nel 2015, che vede nell’unione del Wedding Planning e del Destination Marketing il frutto di elevate competenze organizzative, di un’attenta valutazione del territorio, della sua esclusività e delle esigenze di un mercato, quello degli sposi, soprattutto provenienti dall’estero.

«Il marketing turistico applicato al mondo del wedding richiede una particolare dedizione – afferma Delia Cualbu - perché questo tipo di evento genera flussi particolari e con una permanenza media importante (parenti e invitati al seguito) e spesso accade che la destinazione diventa in contemporanea anche meta di vacanza con tempi di soggiorno più lunghi rispetto alla durata del matrimonio in sé. Più sono lontani i Paesi di provenienza, più è facile che si trattengano per più giorni. Maggiore è la conoscenza del territorio e dei mercati esteri maggiori sono le opportunità che si possono cogliere, a beneficio de