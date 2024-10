Accolto in casa dai nonni sei mesi fa, un disoccupato di Carbonia ha cominciato tormentarli con continue richieste di soldi accompagnate da minacce, culminate ieri sera in uno scontro che ha costretto gli anziani a rifugiarsi da alcuni parenti e a denunciare il nipote in caserma.

Paolo U., 38 anni, è stato arrestato ieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei nonni ottantenni, dai quali aveva cercato di ottenere con la forza mille euro dei loro risparmi per comprare biglietti aerei e le chiavi della macchina.

Stamane il nipote violento, che ha trascorso la notte in una cella di sicurezza della caserma dei carabinieri di Carbonia, sarà processato per direttissima.