Il Comune di Thiesi ha reso noto che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande relative ai vouchers per le attività ludico-ricreative estive 2018 riservate ai minori.

Gli interessati dovranno essere in possesso della residenza a Thiesi, avere nel nucleo familiare un minore di età compresa tra i 3 e i 14 anni e di un reddito Isee non superiore ai 25mila euro. La somma destinata ai richiedenti è stata quantificata in 80 euro che verrà corrisposta solo dopo la presentazione della fattura e della rendicontazione delle attività svolte nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

In caso di particolari situazioni di disagio (minori in carico ai Servizi sociali), l’Amministrazione comunale, in base alla disponibilità finanziaria, procederà all’assegnazione di un voucher integrativo.

Il modulo, disponibile presso l’ufficio dei Servizi sociali o scaricabile dal sito istituzionale www.comunethiesi.it, dovrà essere consegnato entro e non oltre venerdì 6 luglio. Maggiori informazioni al numero di telefono 079886012 (interno 4) o all’indirizzo di posta elettronica servizisociali@comunethiesi.it.