Sono ore di attesa per Luigi Di Maio. Oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau il popolo pentastellato è chiamato a votare per confermarlo o meno quale capo politico del Movimento dopo la debacle delle elezioni europee.

"Confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle?", questa la domanda che verrà sottoposta agli utenti per tutta la giornata.

Gli esponenti sardi del M5s non hanno dubbi: il vicepremier deve rimanere alla guida del partito.

Attestati di stima arrivano dalla deputata Emanuele Corda che commenta sarcastica le parole dei contestatori: "All'indomani della partita diventano tutti allenatori. Tutti sanno tutto e risolvono tutto. #ForzaLuigi".

Il senatore Ettore Licheri dice: "Rieccoci con le terribili profezie. Leggo in queste ore di trappole, processi e regolamenti di conti. Ma sia chiaro: noi non siamo come gli altri, non abbiamo correnti o capibastone. Siamo la sintesi di un ideale politico che unisce diverse sensibilità. Il gruppo parlamentare si stringerà intorno al suo capo politico che meglio di chiunque altro incarna questi valori. Luigi Di Maio ha donato tutto se stesso al Movimento, e il lavoro da lui svolto deve essere custodito e protetto dagli artigli di un sistema ancora lontano dall'essere demolito".

La senatrice Elvira Evangelista: "È giusto che si rifletta sugli errori e sui cambiamenti che potranno rafforzare le nostre battaglie nessuna personalizzazione delle difficoltà. Di Maio merita oggi un sostegno più forte di quello che gli abbiamo dato quando le cose andavano benissimo. Ripartiamo insieme, parliamo del Movimento, non di nomi e ruoli".

Anche l'ex sindaco di Assemini Mario Puddu è intervenuto sulla questione: "Al suo fianco, senza la minima esitazione, nel momento più difficile per noi tutti del M5S. Luigi c'è sempre stato. Ci ha creduto quando pochi altri ci credevano, perché momenti di difficoltà ne abbiamo attraversato altri, ma lui (assieme ad Alessandro e qualche altro) ha caricato su di sé tutto il peso del nostro progetto. Troviamo delle soluzioni, tutti assieme, assieme a Luigi. Se ci si azzarda a puntare il dito contro di lui come unico responsabile, beh, non ci sto".