Sono stati loro, gli eroi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Iglesias ad intervenire e a soccorrere una volpe ferita, incastrata in un filo di ferro spinato, in località Santa Barbara. La povera bestiola è stata affidata ad una clinica veterinaria per le cure necessarie.

La richiesta pervenuta alla Sala operativa del 115 ha allertato la squadra "5A", l’animale era terrorizzato. Una volta liberata la zampetta, l’equipaggio ha dunque allertato i veterinari: dopo la guarigione la volpe potrà dunque tornare in libertà.