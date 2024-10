Nonostante un’estate caratterizzata da incertezze e cautela per il settore aviation, nei mesi di luglio e agosto, la compagnia ha registrato performance superiori alle aspettative, operando a Cagliari 874 voli verso 11 destinazioni

Dati che trovano riscontro anche a livello internazionale con 1,8 milioni di passeggeri, oltre 13.700 voli operati e un load factor medio del 90,2%.

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, nonostante un’estate caratterizzata da incertezze e cautela per il settore aviation, ha registrato risultati superiori alle previsioni: il vettore, infatti, ha totalizzato, durante i mesi estivi di luglio e agosto, circa 1,8 milioni di passeggeri nel suo network internazionale, operando un totale di oltre 13.700 voli. Dopo aver ridisegnato la propria offerta commerciale, adattandola al contesto post-lockdown Covid-19 e aver focalizzato le proprie operazioni principalmente sui voli domestici, Volotea ha ottenuto quest'estate risultati in linea con l'anno precedente. A livello internazionale, è molto positivo il tasso di puntualità: l’On Time Performance 15 è dell’89,8%. Infine, si attesta su ottimi livelli anche il tasso di raccomandazione pari all’88,8%.

Numeri che trovano conferma a livello locale: a Cagliari, a luglio e agosto, infatti, il vettore ha totalizzato oltre 118.000 passeggeri, collegando il capoluogo sardo con 11 destinazioni, 8 domestiche e 3 all’estero. Presso lo scalo, dove la compagnia ha inaugurato nel 2019 una delle sue basi operative, Volotea è scesa in pista con 874 voli, registrando un load factor dell’87,5% e un tasso di raccomandazione del 90,5%: ciò significa che più di 9 passeggeri su 10 consiglierebbero Volotea ad amici e parenti. Infine, è molto positivo anche il tasso di puntualità: l’On Time Performance 15 è del 91,9%.

“Quest’estate, nonostante il clima di preoccupazione e l’incertezza che ha caratterizzato il comparto turistico a livello internazionale, Volotea ha registrato performance superiori alle aspettative, trasportando circa 2 milioni di passeggeri in tutto il suo network. Un risultato che premia la scelta di rafforzare i collegamenti domestici, non solo in Italia, ma anche in Spagna, Francia e Grecia, offrendo collegamenti ancora più frequenti e comodi per volare verso alcune delle più belle località estive. Per garantire poi la sicurezza a bordo dei nostri aeromobili, una volta ripresa la nostra operatività, abbiamo implementato una serie di misure di sicurezza, permettendo così ai nostri passeggeri di programmare le loro vacanze in tutta serenità. Infine, in stretta sinergia con gli aeroporti del nostro network, siamo già al lavoro per definire nuove proposte in linea con le esigenze di viaggio dei nostri clienti” - ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

Durante l’estate 2020, Volotea ha collegato Cagliari con 11 destinazioni, 8 domestiche (Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona) e 3 in Francia (Bordeaux, Nantes, e Tolosa). In aggiunta, a tutti i collegamenti operati durante gli scorsi mesi estivi, sono già in vendita, per volare nel 2021, anche i biglietti per Francia (Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa), Spagna (Bilbao), Repubblica Ceca (Praga), Grecia (Atene), Germania (Hannover) e Francia (Deauville, Lione, Marsiglia e Strasburgo).

Volotea è una delle compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Dal 2012, Volotea ha trasportato più di 25 milioni di passeggeri in Europa. Nel 2020, la compagnia aerea stima di trasportare tra gli 8,5 e i 9 milioni di passeggeri.

Nel 2020, grazie ai 6 aeromobili Airbus A319 che si aggiungeranno alla sua flotta, Volotea offrirà 62 nuove rotte per una line-up di 354 collegamenti a corto raggio con tariffe competitive, tra 96 medi e piccoli aeroporti in 15 Paesi.

Volotea opera nel suo network con 39 aeromobili, 25 Airbus A319 e 14 Boeing 717, basati in 16 città europee di media grandezza: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene, Cagliari, Lione, Napoli e Amburgo.

La base Volotea ad Amburgo è stata aperta per attivare il servizio Airbus shuttle, recentemente premiato. Le basi di Lione e Napoli verranno inaugurate nel 2020.

Per capitalizzare la sua crescita in termini di attività, Volotea ha aperto oltre 200 posizioni lavorative in Italia, Francia, Spagna, Grecia e Germania, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 1.500 dipendenti nel 2020.