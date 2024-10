CRESCITA DI VOLOTEA – DATI PRE COVID-19 Volotea è una delle compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Dal 2012, Volotea ha trasportato più di 30 milioni di passeggeri in Europa. Nel 2020, la compagnia aerea stima di trasportare tra gli 8,5 e i 9 milioni di passeggeri. Nel 2020, grazie ai 6 aeromobili Airbus A319 che si aggiungeranno alla sua flotta, Volotea offrirà 62 nuove rotte per una line-up di 354 collegamenti a corto raggio con tariffe competitive, tra 96 medi e piccoli aeroporti in 15 Paesi. Volotea opera nel suo network con 39 aeromobili, 25 Airbus A319 e 14 Boeing 717, basati in 16 città europee di media grandezza: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene, Cagliari, Lione, Napoli e Amburgo. La base Volotea ad Amburgo è stata aperta per attivare il servizio Airbus shuttle, recentemente premiato. La base di Lione verrà inaugurata nel 2020. Per capitalizzare la sua crescita in termini di attività, Volotea ha aperto oltre 200 posizioni lavorative in Italia, Francia, Spagna, Grecia e Germania, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 1.500 dipendenti nel 2020. Per maggiori informazioni www.volotea.com