Volotea sta lavorando con un importante organismo di certificazione TIC (Test Inspection and Certification) per verificare che le sue operazioni e procedure siano “Safe & Clean” per tutti i suoi passeggeri e dipendenti.

La compagnia riprende a volare dall'Aeroporto di Cagliari, riattivando in questa fase iniziale di riapertura le rotte domestiche e incrementando frequenze e posti in vendita per volare dalla Sardegna verso il suo network di destinazioni italiane.

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha rinforzato le sue misure igieniche e i suoi protocolli di sicurezza per proteggere la salute di tutti i suoi passeggeri e dei suoi dipendenti, a seguito delle direttive emanate da EASA (European Union Aviation Safety Agency), ECDC (European Centre for Disease prevention and Control) e dalle autorità sanitarie locali. Inoltre, il vettore ha annunciato la ripresa dei suoi voli da Cagliari il 18 giugno. Nella stagione estiva, la low-cost rafforzerà la sua offerta domestica, offrendo ai passeggeri maggiori frequenze e più posti in vendita, per decollare verso alcune delle più affascinanti destinazioni in Italia come Genova, Palermo, Torino, Venezia e Verona.

Tutta la flotta Volotea è equipaggiata con filtri ospedalieri dell’aria (HEPA: High Efficiency Particulate Air) che filtrano il 99,97% di particelle come virus e batteri o con un sistema che rinnova e pulisce completamente l’aria in cabina ogni tre minuti.

Tutte queste misure puntano a offrire un ambiente salubre a bordo di tutti i voli Volotea. La compagnia sta lavorando con un importante organismo di certificazione TIC (Test Inspection and Certification) per verificare e testare tutte le nuove misure implementate: da quelle per la protezione degli equipaggi ai nuovi processi di pulizia, dalle strutture utilizzate negli aeroporti agli equipaggiamenti dell’aeromobile. Lo scopo dell'audit è garantire che le procedure adottate da Volotea siano pienamente conformi alle norme e alle direttive emesse dalle autorità competenti e possano garantire un ambiente salubre durante il volo ai passeggeri.

“Siamo pronti a volare di nuovo e offriremo ai nostri passeggeri una migliore esperienza di viaggio, sicura e pulita. Siamo davvero entusiasti di poter ricominciare a volare dal 18 giugno dall’aeroporto di Cagliari, dove, per i prossimi mesi estivi, abbiamo consolidato la nostra offerta con un focus maggiore sui collegamenti domestici. Al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e dei nostri passeggeri, stiamo implementando misure che vanno oltre ciò che viene descritto dalle normative. Abbiamo dialogato costantemente con le istituzioni sanitarie e con gli aeroporti per preparare in modo sicuro la ripresa delle nostre attività. Le nostre misure saranno regolarmente valutate e aggiornate, in linea con l'evoluzione del contesto sanitario globale” - ha affermato Carlo Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.