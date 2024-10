Dal 5 aprile del 2012, quando un aereo di Volotea ha inaugurato il servizio sulla rotta Venezia-Olbia, la compagnia ha intensificato il suo impegno verso la Sardegna, concentrando l'attenzione soprattutto sugli aeroporti settentrionali dell'isola, Olbia e Alghero. Gestiti da un'unica figura manageriale che sovrintende due società aeroportuali, Geasar e Sogeaal, gli aeroporti della Costa Smeralda e della Riviera del Corallo continuano a registrare una crescita costante.

Dopo una stagione estiva di successo a Costa Smeralda nel 2025, Volotea prevede un incremento del +5% per Olbia, con quasi 1.1 milioni di posti in vendita e 27 rotte attive. Questi dati confermano Olbia come l'aeroporto di maggiore capacità per Volotea in Italia. Le rotte nazionali rimarranno operative, mentre verrà aggiunto un nuovo collegamento internazionale con Barcellona. "La nostra presenza nell'isola è solida e duratura, e siamo felici di poter offrire ai nostri passeggeri sardi un'ampia scelta di destinazioni anche durante la stagione invernale", ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

Inoltre, per le festività natalizie, i voli per Milano Bergamo e Bologna saranno ripristinati, insieme al collegamento per Roma Fiumicino, operato in regime di continuità territoriale. "Puntiamo molto su entrambi gli scali del nord Sardegna, che lavorano in sintonia tra di loro, e a breve comunicheremo i progetti che la compagnia ha proprio su Alghero", ha spiegato Rebasti che ha illustrato i risultati raggiunti durante la stagione estiva appena conclusa. Da giugno a settembre, sono stati oltre 687 mila i passeggeri trasportati da Volotea su Olbia, + 262% rispetto al 2021, anno in cui è stata inaugurata la base di Olbia, su più di 4.2 mila voli, ossia un +48% rispetto al 2021.

"La Summer 2024 per l'aeroporto è andata benissimo, questo anche grazie a Volotea, un vettore che ha investito molto su questo territorio e continuerà a farlo anche in futuro. - ha affermato Mario Garau responsabile sviluppo rotte Geasar - La compagnia è il secondo vettore per l'aeroporto con oltre 800 mila passeggeri ed è il primo per le destinazioni coperte, 28 in totale. I progetti futuri vanno inoltre nella direzione di un ampliamento delle offerte che riguarderà anche lo scalo di Alghero".