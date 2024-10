La compagnia aerea Volotea annuncia la nuova rotta da Alghero a Venezia, il cui volo inaugurale decollerà giovedì 2 giugno. Non solo, il 29 maggio, è confermato l’avvio del nuovo volo alla volta di Genova.

La nuova rotta è già disponibile sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04, con tariffe a partire da 19,99 euro.

“La Sardegna rappresenta da sempre un mercato strategico per Volotea – spiega Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea per l’Italia –, ed è proprio per soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri sardi che abbiamo deciso di offrire loro un’alternativa economica, confortevole e veloce per raggiungere il capoluogo veneto. Vivere il fascino di calli e canali per un romantico weekend o per una breve vacanza all’insegna della cultura sarà davvero facilissimo grazie ai nostri Boeing, che collegheranno Alghero e Venezia con comodi voli a frequenza bisettimanale”.

La tratta per Venezia si aggiunge a quelle per Verona, i cui voli riprenderanno il 29 maggio. E sempre il 29 maggio è confermato anche il volo inaugurale della nuova rotta alla volta di Genova. Salgono così a 3 le destinazioni raggiungibili con Volotea dall’aeroporto sardo.

“Abbiamo deciso di lanciare un segnale forte in Sardegna annunciando 2 nuove rotte da Alghero per l’estate 2016! – conclude Rebasti – Con i nostri voli verso Veneto e Liguria vogliamo agevolare gli spostamenti di tutti quei passeggeri sardi che, per lavoro o per svago, vogliono raggiungere comodamente e senza sprechi di tempo e denaro la penisola italiana. Allo stesso tempo ci auguriamo, con i nostri collegamenti, di poter supportare l’economia locale, favorendo i flussi turistici incoming”.

“L’apertura di queste rotte con Volotea è la naturale conseguenza di una partnership di sperimentata qualità - dice Mario Peralda, Direttore Generale di Sogeaal - Volotea è un vettore di comprovata affidabilità operativa e, con i suoi eccellenti standard di servizio, registra un ottimo livello di gradimento tra i nostri passeggeri: caratteristiche centrali in un ottica di sviluppo.”

“Il collegamento che unisce le rive lagunari alla Riviera del Corallo è un tassello importante sia in chiave turistica che per la mobilità dei Sardi verso il Nord Est dello stivale - dice Stefano Visconti, Presidente di Federalberghi - Confcommercio Nord Sardegna e del Consorzio Riviera del Corallo, delegato alla gestione del Fondo Privato Destinazione Sardegna – ed un altro segnale dell’efficacia della collaborazione avviata con Sogeaal.”