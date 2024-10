Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, mette a segno un altro importante risultato a Cagliari, dove ha annunciato per la prima volta l’avvio di 2 nuove rotte internazionali. Dal prossimo anno, infatti, sarà possibile decollare dallo scalo sardo anche verso Tolosa e Nantes.

Le 2 novità operative dal prossimo 1° giugno, si vanno ad aggiungere ai classici voli operati da Volotea a Cagliari, per un totale di 9 collegamenti, 7 domestici e 2 internazionali, pari ad un’offerta di più di circa 1.600 voli. Inoltre, il vettore continuerà ad operare presso lo scalo anche durante i prossimi mesi invernali, garantendo collegamenti bisettimanali con Catania e Torino. Confermati anche i collegamenti con Genova, Napoli e Verona durante le festività natalizie.

“Il nostro piano di investimento su Cagliari continua e, durante il prossimo anno, saremo in vendita con più di 213.000 biglietti, il 23% in più rispetto a quelli disponibili nel 2016 – afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager di Volotea in Italia – Per la gioia dei nostri passeggeri sardi confermiamo, per il 2017 tutto il nostro operativo voli, a cui si aggiungono le 2 irresistibili novità dal sapore francese, Nantes e Tolosa”.

E per festeggiare le nuove rotte in partenza da Cagliari, il vettore ha ideato una nuova promo valida da oggi, venerdì 21 ottobre fino a lunedì 24 ottobre, che permetterà di acquistare biglietti a partire da 1 euro e decollare verso Nantes e Tolosa .

“Abbiamo deciso di proporre, da Cagliari, un insieme di rotte in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di tutti i passeggeri. Con Tolosa e Nantes inizieremo a costruire le basi per un asse turistico che idealmente colleghi la Sardegna con la Francia – continua Rebasti -. Grazie, invece, ai collegamenti domestici, che quest’anno opereremo per la prima volta anche in inverno, vogliamo facilitare gli spostamenti di tutti gli abitanti della Sardegna verso la penisola italiana”.