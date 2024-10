Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, riconferma per la stagione invernale alcune delle sue rotte in partenza da Cagliari.

Per la prima volta dall'avvio dei voli Volotea sarà quindi possibile decollare per tutto l'inverno da Cagliari alla volta di Catania e Torino, mentre i collegamenti con Genova, Napoli, Verona saranno operati nei giorni di maggiore richiesta, durante le festività di Natale e Capodanno.

Volotea continua un percorso di crescita che la sta portando a raggiungere nuovi obiettivi: il vettore, partito nel 2012 con 2 basi operative (Venezia e Nantes), nel 2015 ne contava 7 (Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie e Verona) e ha da poco inaugurato l'ottava, a Tolosa (marzo 2016).

È prevista per il 2017 l'inaugurazione della sua nona base a Genova. Nel 2016, la low cost opererà in tre nuovi Paesi (Portogallo, Malta e Regno Unito), in aggiunta ai 10 in cui era già presente lo scorso anno (Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Israele, Albania e Moldavia): la compagnia offrirà quindi più di 38.000 voli e 196 rotte, verso 72 capoluoghi regionali e medie città europee in 13 Paesi.

Nel 2015 Volotea ha trasportato 2,5 milioni di passeggeri e, per il 2016, prevede di raggiungere una quota compresa tra i 3,3 e i 3,5 milioni di passeggeri, registrando un incremento del 35%-40%.

Inoltre, la compagnia prevede di raggiungere entro la fine dell'anno il traguardo dei 10 milioni di passeggeri trasportati dall'inizio delle operazioni.