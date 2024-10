Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, rafforza il suo legame con Cagliari e la Sardegna. Il vettore annuncia, infatti, di aver scelto l’aeroporto sardo come sua quinta base italiana. Tutti i dettagli relativi alla nuova base - dalle rotte operate alle opportunità di impiego di Volotea presso lo scalo - verranno annunciati nel corso di una conferenza stampa il prossimo 23 ottobre a Cagliari.

Con l’apertura della nuova base, l’anno prossimo, la low cost collegherà Cagliari con tante nuove destinazioni, rafforzando così la connettività del Sud Sardegna e permettendo spostamenti ancora più facili, comodi e diretti per i passeggeri sardi, non solo nel periodo estivo ma durante tutto l’anno. Verranno approcciati nuovi mercati che favoriranno la crescita del flusso di turisti incoming nazionali e internazionali, supportando l’economia isolana.

“Cagliari ricopre un ruolo chiave nei nostri piani di sviluppo e proprio per questo abbiamo deciso di aprire presso lo scalo la nostra nuova base operativa, quinta in Italia e tredicesima a livello internazionale” – dichiara Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

“Siamo entusiasti che Volotea nel suo piano di crescita abbia scelto lo scalo di Cagliari come quinta base in Italia. Grazie alla nuova base il vettore amplierà ulteriormente il suo network contribuendo a sviluppare l’attrattività turistica e l’accessibilità di quest’area del Mediterraneo, rafforzando contestualmente le opportunità di collegamento diretto per tutti i residenti della Sardegna” – commenta Alberto Scanu, Amministratore Delegato di SOGAER, la società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari.

Volotea opera da Cagliari dal 2012 e ha recentemente sorpassato i suoi 500.000 passeggeri presso lo scalo. Sono ottimi i risultati registrati da Volotea a Cagliari che, nel periodo da giugno ad agosto2018, hatrasportato a livello locale 141.000 passeggeri, pari ad un incremento del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Durante la stagione più calda, infine, la low cost ha operato a Cagliari circa 1.000 voli, raggiungendo un load factor del 95%.

CRESCITA DI VOLOTEA. Volotea ha raggiunto il traguardo dei 18 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo nel 2012, totalizzando più di 4,8 milioni di passeggeri nel 2017.

Nel 2018, Volotea ha aperto 58 nuove rotte per un totale di 293 collegamenti in 78 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6 milioni di passeggeri nel 2018.

Volotea ha al momento 12 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia e Atene. Queste ultime 3 sono state recentemente inaugurate nel 2018. Il vettore ha annunciato inoltre l’apertura di una nuova base a Cagliari.

L’organico Volotea nel2018 hasuperato quota 1.000 dipendenti. Quest’anno la compagnia creerà altri 250 nuovi posti di lavoro per capitalizzare la sua crescita. Nel 2018 Volotea opererà nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono di sedili reclinabili e sono il 5% più spaziosi della media.

L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e permetterà un aumento del 20% nella sua capacità di trasporto, consentendo di trasportare 150 passeggeri e di operare rotte più lunghe.

Volotea è stata selezionata dai TripAdvisor Travellers’ Choice 2017 come la migliore compagnia aerea basata in Italia, Francia e Spagna nella categoria “Europe Regional and Low Cost”.

