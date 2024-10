Volotea ha annunciato tre nuovi collegamenti da e per l'aeroporto di Cagliari. A partire dal 7 aprile partirà il volo internazionale per Barcellona, mentre dal 27 maggio verranno attivate due nuove rotte per Atene e Brindisi.

Per la città catalana ci saranno 3 frequenze a settimana nei periodi di più intenso traffico ed è prevista un'offerta complessiva di oltre 30.200 posti, pari a 168 voli. Le altre 2 tratte avranno entrambe frequenza bisettimanale, con un'offerta di oltre 14.000 posti e circa 80 voli ciascuna. Infine, sempre dal 27 maggio, verrà ripristinato il collegamento dallo scalo cagliaritano per Ancona, mentre dal 7 aprile sarà riattivata la tratta Cagliari-Torino. Il vettore low cost da Cagliari ora collega 16 destinazioni, 7 all'estero (Grecia, Francia e Spagna) e 9 in Italia ((Brindisi, Firenze, Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Milano Linate e Roma Fiumicino, queste ultime 2 operative fino al 12 febbraio ).

"Volotea non abbandona il territorio sardo. Anzi. Continua ad investire sull'isola e scende in pista con 3 nuovi voli, due dei quali operati in esclusiva (Atene e Brindisi) - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - La Sardegna continua così a riconfermarsi come uno dei mercati più importanti per noi, non solo in Italia ma a livello internazionale". Per David Crognaletti, Chief Commecial Officer di Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, il consolidamento della partnership con Volotea e l'apertura delle nuove rotte contribuirà in modo significativo all'ulteriore crescita dello scalo cagliaritano: L'apporto di Volotea, che nel 2023 continuerà ad investire su Cagliari, sarà fondamentale per continuare ad ampliare il nostro network, con un importante focus sul segmento internazionale in particolare su Francia, Spagna e Grecia ma anche con le importanti conferme e novità sul segmento domestico".