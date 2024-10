Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, torna alla carica con una raffica di ripartenze da Cagliari.

Da ieri, 11 aprile, è stato infatti ripristinato il collegamento alla volta di Napoli, mentre da oggi è possibile decollare alla volta di Venezia e Genova. Salgono a 9 quest’anno le destinazioni raggiungibili con Volotea, 7 in Italia (Ancona, Catania, Genova, Napoli, Torino, Venezia e Verona) e, per la prima volta, 2 in Francia (Nantes e Tolosa). “Crediamo molto nelle potenzialità di Cagliari, una destinazione che ci ha regalato grandi soddisfazioni e dove, durante gli scorsi mesi, abbiamo operato per la prima volta collegamenti con Catania e Torino anche durante il periodo invernale - afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia -. Reduci da una stagione davvero incredibile, abbiamo deciso di rendere ancora più ricco il nostro ventaglio di rotte in partenza dallo scalo, collegandolo non solo con la penisola italiana ma anche con due mete francesi”.

Gabor Pinna, Vice Presidente SOGAER, ha sottolineato: “Siamo estremamente soddisfatti della partnership tra SOGAER e Volotea. La compagnia ha colto la nostra esigenza di crescita in termini di destinazioni direttamente collegate. Siamo certi che la strategia di ampliamento del network, volta a consolidare il mercato nazionale ed espandere quello internazionale (anche grazie alla recente introduzione di Tolosa e Nantes), ci permetterà di sviluppare in maniera importante i volumi di traffico dell’Aeroporto di Cagliari”.

La crescita di Volotea è stata riconfermata anche a livello internazionale da due importanti risultati: il raggiungimento dei 10 milioni di passeggeri trasportati in Europa, festeggiato a gennaio presso l’aeroporto di Venezia e l’inaugurazione della nuova base a Genova, quarta in Italia e nona in Europa. “Grandi traguardi che confermano il successo della nostra strategia di istituire collegamenti tra destinazioni medie e piccole con tariffe concorrenziali” – conclude Rebasti.