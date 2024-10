Partirà da Alghero domenica 29 Maggio alle 12.10 alla volta di Genova il primo volo di Volotea che collegherà Il capoluogo ligure con l’Aeroporto di Alghero e viceversa.

La nuova tratta avrà frequenze settimanli, la domenica e il giovedì, Alghero – Genova ore 12:10 -13:20, Genova – Alghero ore 13:50 – 15:10.

Le tariffe partono da 19,99 euro a tratta tasse incluse (i posti sono limitati). E’ possibile acquistare i biglietti sul sito internet www.volotea.com, tramite il call center al numero 895 895 44 04, in tutte le agenzie di viaggio e presso la biglietteria dell’Aeroporto di Alghero.

Il collegamento per Genova si aggiunge a quello già operativo per Verona e l’offerta si completerà il 2 giugno con l’attivazione della rotta per Venezia. Salgono così a 3 le destinazioni Volotea attive dallo scalo di Alghero.

“Siamo davvero entusiasti di dare il via ai collegamenti verso Genova e Venezia - commenta Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea per l’Italia. – Quest’estate, i passeggeri in partenza da Alghero non avranno che l’imbarazzo nella scelta per loro vacanze. Potranno, infatti, raggiungere con voli diretti, comodi e convenienti tre delle più belle città d’Italia – Verona, Genova e Venezia - e godere del loro patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico di primissimo livello”.

Domani, sabato 28, partirà anche il nuovo collegamento da Cagliari a Napoli, mentre domenica da Cagliari a Genova. I voli avranno frequenza bisettimanale e porteranno a sette il numero di destinazioni raggiungibili: oltre a Genova e Napoli, è infatti possibile decollare anche verso Catania, Torino, Venezia, Verona e Ancona, la cui ripartenza è confermata per il 25 giugno.