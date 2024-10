L’appuntamento prevede per il pomeriggio di sabato 26 maggio, dalle ore 14 alle ore 19 e per domenica, dalle ore 9 alle 12 una serie di prove tecnico- logistiche per gli aspiranti angeli di città. Ad esempio le prove di soccorso, tecniche anti-aggressione, ma soprattutto il manuale operativo su come soccorrere e aiutare il prossimo.

Non solo. Gli Angel’s coadiuvano spesso enti e associazioni per effettuare un efficiente servizio d’ordine nelle strade, durante manifestazioni pubbliche, sagre, processioni e feste. Attività che richiedono una buona preparazione, offerta ai nuovi Angel’s volontari con un apposito corso gratuito ed il superamento di una prova d’esame.

Gli esami si terranno infatti questa domenica, di mattina, alle ore 11,30 alla presenza del fondatore nazionale dei City Angel’s Mario Furlan. Fervono i preparativi per questa due giorni all’insegna del volontariato. “La sezione di Cagliari degli Angel’s, per realizzare questo evento molto atteso - afferma il coordinatore Sergio Mariotti - è stata ospitata nei locali del convento dei Frati Cappuccini di via Sant’Ignazio, dove sono attesi amici degli Angel’s che potranno assistere alle prove e agli esami”.

Info Line: coordinatore Angel’s Cagliari, Sig. Sergio Mariotti, tel. 392/ 9961847