“Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni”.

Recita così il primo principio della Carta dei valori del volontariato che questa sera a Sorgono, alle ore 16, presso il teatro Salvatore Murgia, verrà preso in esame durante l’incontro dibattito sul tema “Volontariato e Territorio” promosso dal Sa. Sol. Point n. 15.

L’incontro vuole essere un momento di confronto tra le Associazioni, i rappresentanti delle Istituzioni locali e i volontari delle diverse realtà territoriali.

Programma

Ore 16,00 Saluto delle Associazioni, dei Sindaci e dei Parroci

Ore 16,30 Il referente del Sa.Sol.Point. n. 15 di Sorgono saluta i presenti

Ore 17,00 Interventi:

· Giovanni Arru, Sindaco di Sorgono

· Don Matteo Ortu, Rev. Parroco di Sorgono

· Dott.ssa Monica Arru, Assessore ai servizi sociali del Comune di Sorgono

· Prof. Giampiero Farru, Presidente CSV Sardegna Solidale

· Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato del territorio

Ore 19,30 Buffet