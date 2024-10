La Misericordia di Alghero, insieme alle Misericordie di Sassari, Villanova e Cagliari, sono in partenza per l'Emilia Romagna alluvionata per aiutare le popolazioni dei luoghi colpiti dal disastro ambientale degli scorsi giorni.

L'annuncio è stato comunicato, sulla pagina della Misericordia di Alghero, dalla stessa associazione di volontariato, che commenta ringraziando i volontari per la "loro immensa opera".

Sono centinaia le persone che da tutta Italia si stanno mobilitando per raggiungere gli anziani bloccati nelle case dopo i nubifragi del 16 maggio e che stanno rimanendo senza cibo e acqua, gli sfollati e le persone che stanno spalando fango da giorni ormai.