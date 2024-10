E' decollato da Venezia, con un ritardo di 22 ore, l'aereo della compagnia Volotea per Olbia.

L'aereo è decollato alle 14.32 con gran gioia della gran parte dei 117 passeggeri. Qualcuno tra ieri e oggi ha rinunciato alla vacanza in Sardegna, pur avendola già pagata.

Il Codacons invita i passeggeri a chiedere il risarcimento per i disagi e le ore di vacanza perdute.

"E' un loro diritto - osserva Codacons -. La compagnia deve risarcire gli utenti per i danni arrecati e per la riduzione del periodo di villeggiatura subito dagli stessi. Per tale motivo - conclude - invitiamo i passeggeri ad inviare una formale richiesta di indennizzo al vettore aereo, e a rivolgersi agli uffici del Codacons per ottenere assistenza legale".