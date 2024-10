Un trasporto sanitario d’urgenza è stato effettuato questa mattina. Un bimbo di soli sei giorni, bisognoso di cure specialistiche molto urgenti, è stato trasportato da Cagliari a Milano a bordo di un Falcon 50, velivolo del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, con base a Ciampino.

Il piccolo, ricoverato presso il Policlinico Universitario Monserrato "Duilio Casula" di Cagliari, ha così potuto raggiungere in breve tempo il Policlinico IRCCS San Donato di Milano, accompagnato dal papà e da un'equipe medica per l'assistenza in volo.

L'aereo dell'Aeronautica, partito dall'aeroporto militare di Ciampino intorno alle ore 11:30, ha raggiunto l'aeroporto di Cagliari-Elmas dopo circa un'ora di volo. Completate le procedure d'imbarco del paziente e dei suoi accompagnatori, il Falcon 50 è infine atterrato sull'Aeroporto di Milano-Linate intorno alle 13:30. Da qui il neonato ha potuto raggiungere, grazie ad una ambulanza che lo attendeva sul posto, l'ospedale milanese per essere così subito affidato alle cure specifiche di cui necessitava.

Il volo d'urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare.