E' terminato il trasporto sanitario d'urgenza di una bimba di 26 giorni in imminente pericolo di vita da Cagliari a Roma con un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare, è decollato dall'aeroporto di Cagliari dove ha imbarcato la piccola paziente ed una equipe medica per l'assistenza sanitaria durante il volo anche grazie all'utilizzo di una culla termica da trasporto.

Alle 12.25 circa l'aereo è atterrato a Genova, da dove la bambina partirà per l'ospedale Gaslini di Genova. Il trasporto d'urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari, attivata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari a causa delle critiche condizioni di salute della bambina.

Sono centinaia gli interventi di questo tipo ogni anno da parte dei velivoli dell'Aeronautica Militare, mezzi sempre pronti al decollo e che hanno la capacità di imbarcare equipe ed apparecchiature mediche e sanitarie specifiche, come ad esempio le culle termiche, o addirittura l'ambulanza con il paziente a bordo, come nel caso dei velivoli della 46.ma Brigata Aerea di Pisa.