Si è concluso da poco il volo di un Falcon 50 del 31esimo Stormo di Ciampino dell’aeronautica militare con a bordo un bimbo di poche settimane in imminente pericolo di vita. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla prefettura di Cagliari per trasferire con urgenza il piccolo paziente dall'ospedale 'Monserrato' di Cagliari all'ospedale Gaslini di Genova.

Il bimbo è stato assistito in volo da un un'equipe medica specializzata. Il velivolo, decollato su ordine della Sala situazioni di vertice dell'aeronautica militare, è atterrato a Genova alle 13.30, dove ha sbarcato il bambino e l’equipe medica, subito portati in ambulanza in ospedale.

Il velivolo è poi nuovamente decollato alla volta di Ciampino, sede del 31esimo Stormo, dove l’equipaggio ha ripreso il servizio di pronto impiego.