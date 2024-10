Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d'urgenza di una bimba di 7 giorni da Cagliari all'aeroporto di Ciampino, effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d'urgenza all'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma.

Per la tipologia di trasporto si è reso necessario, nello specifico, l'utilizzo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, velivolo idoneo al trasporto della neonata in imminente pericolo di vita. La piccola paziente, che ha viaggiato all'interno di una culla termica, è stata monitorata durante il volo da un'equipe medica ed assistita da entrambi i genitori per l'intera durata del viaggio.

Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare. Effettuate dall'equipaggio militare tutte le procedure necessarie, il velivolo è decollato dall'aeroporto di Cagliari, intorno alle 12:30 di questa mattina. Qui, la piccola, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d'urgenza. Dopo l'atterraggio presso l'Aeroporto di Ciampino, avvenuto intorno alle 13:00, l'ambulanza si è diretta all'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma per il successivo ricovero.