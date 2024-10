Momenti di paura questa mattina sul volo Ryanair partito dall'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, e diretto a Cagliari. Un fulmine ha colpito l'aeromobile poco dopo il decollo, avvenuto alle 8.30.

I passeggeri che si trovano a bordo, circa 160 persone, hanno avvertito un boato. Il pilota, per precauzione, ha deciso di virare e tornare in aeroporto per effettuare dei controlli, nonostante l'aeromobile non accusasse nessun problema e fosse tranquillamente in navigazione.

Dopo circa tre ore l'aereo è ripartito per Cagliari. Circa una ventina di passeggeri ha però scelto di rimanere a terra.