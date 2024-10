Un post al vetriolo di Ada Lai, da Cagliari, che corre come un fulmine nei meandri del web: sotto accusa stavolta l’atteggiamento della compagnia low cost Ryanair.

“Ore 6 del mattino. Stiamo rientrando da Linate, dopo una notte insonne, per l'incredibile odissea vissuta con centinaia di passeggeri ieri pomeriggio e sera all'aeroporto di Bergamo. Per un temporale, nessun volo e'potuto partire. Ed e' comprensibile. Ma non e' accettabile l'atteggiamento della compagnia aerea Ryanair, che ha lasciato centinaia di persone senza informazioni, senza assistenza, neppure un bar aperto, neppure acqua, bagni inguardabili, gente sdraiata a terra, bambini stanchi e piangenti, e nessuna alternativa al rientro, neppure per oggi. Basta con il poco rispetto per i passeggeri”.