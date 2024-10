Doveva essere una semplice trasferta verso la penisola, ma il volo che questa sera avrebbe dovuto condurre decine di passeggeri dall'aeroporto di Alghero a quello di Bologna si sta trasformando in una vera e propria odissea.

Il decollo dell'aereo della Ryanair era previsto per le ore 18:05, "ma dopo oltre cinque ore - spiega una passeggera a Sardegna Live - siamo ancora in attesa di partire. Ci hanno detto che si è presentato un problema tecnico: un sensore del portellone non rileva la chiusura. Più volte in queste ore hanno detto di aver risolto e sistemato, ma al momento della partenza il guasto si è puntualmente ripresentato".

Pochi minuti fa i passeggeri ormai estenuati sono stati invitati a lasciare il velivolo. "E' assurdo, siamo scesi e non sappiamo ancora cosa ci aspetta - racconta ancora la passeggera a Sardegna Live -. Siamo qui in attesa, non possiamo lasciare l'area imbarchi perché non c'è più neanche il personale addetto ai controlli. Non c'è un bar aperto e non possiamo neppure acquistare qualcosa di caldo".

L'aereo sarebbe dovuto atterrare al Marconi di Bologna alle ore 19.20, ma alle 23.30 è ancora in pista al Riviera del Corallo.

"Siamo ancora in sala d'attesa - ci aggiorna la lettrice che si trovava sul volo -. Ora aspettiamo che arrivi un tecnico dalla penisola per sistemare il guasto. Se riusciremo a partire sarà ormai notte fonda e in caso contrario saremo costretti a tornare a casa perché il volo di domani è pieno e non ci sono alternative”.