Centocinquanta passeggeri Meridiana sono bloccati a Roma a causa di un ritardo del volo Ig 1120 Fiumicino-Obia la cui partenza, prevista alle 15.25, è slittata alle 20.15 di questa sera.

Quattro ore e mezza di attesa dovute, secondo quanto si è appreso, ad un guasto dell'aereo in arrivo da Minorca: si tratterebbe di un boeing 737 della compagnia controllata Air Italy, ma l'ufficio stampa di Meridiana smentisce questa circostanza.

I passeggeri erano stati informati del disservizio già ieri sera con una mail in cui la compagnia proponeva l'alternativa del volo delle 20.15 o il rimborso totale del biglietto. Meridiana ha garantito che agli utenti costretti ad attendere sei ore a Fiumicino sarà assicurata l'assistenza.

Ma c'è grande malumore fra chi aveva previsto di atterrare a Olbia questo pomeriggio. Per i passeggeri residenti in Sardegna è prevista la possibilità di salire sul volo per Olbia delle 18.15, ma c'è una lunghissima lista d'attesa da affrontare.