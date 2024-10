Sono 68 i passeggeri sbarcati da Madrid questo pomeriggio a Cagliari e sottoposti al tampone rapido all'aeroporto di Elmas.

E' la prima esperienza di integrazione tra il personale sanitario di un ospedale, in questo caso il Santissima Trinità dove i test verranno processati nelle prossime 24 ore per avere l'esito, e i medici dell'Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) dell'Ats che hanno materialmente effettuato l'esame.

Lo screening verrà portato avanti anche nei prossimi giorni con l'arrivo di altri aerei dalla Spagna: mercoledì 19 e giovedì 20 per i voli provenienti da Barcellona, Siviglia e Valencia, sabato 22 per quello da Madrid, domenica 23 per gli arei in arrivo da Valencia, Barcellona e Siviglia.