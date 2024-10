Si è da poco concluso, con l'atterraggio di un Falcon 900 Easy del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare sull'aeroporto di Genova, il trasporto sanitario d'urgenza di un bambino sassarese di soli quattro anni in imminente pericolo di vita.

A seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute del piccolo paziente, ricoverato presso le cliniche universitarie di Sassari per una grave patologia, la Prefettura di Sassari ha richiesto in mattinata l'intervento di un volo sanitario d'urgenza alla Sala Situzioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, per poter trasportare rapidamente il bimbo presso l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per le cure specialistiche.

Nella tarda mattinata di oggi il bimbo è stato imbarcato a bordo del velivolo militare che dal Distaccamento Aeroportuale di Alghero è stato trasferito presso l'aeroporto di Genova. I familiari del piccolo e un'equipe medica lo hanno assistito durante il viaggio.