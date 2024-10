Volo d’urgenza da Cagliari a Milano per un bimbo di poco meno di due mesi in imminente pericolo di vita e bisognoso di cure urgenti presso il Policlinico di San Donato Milanese.

All’aeroporto di Cagliari il piccolo paziente è stato imbarcato con una culla termica a bordo dell’aereo Falcon 900 dell'Aeronautica Militare e monitorato ed assistito fino all'arrivo a Milano, per il successivo trasporto via terra al Policlinico.

La missione, su richiesta della Prefettura di Cagliari, è stata coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha disposto il decollo di uno degli equipaggi in prontezza H24 per questo genere di esigenze.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.